Двух девушек-подростков унесло на льдине в море во время прогулки во Владивостоке

Аэробот спасателей. Из архива. Фото: Администрация Владивостока

Об истории спасения, которая могла бы закончиться трагедией, рассказали в региональном МЧС. Девушки-подростки гуляли по льду в Амурском заливе в районе нефтебазы во Владивостоке, как вдруг оказались оторваны от берега. На помощь направили аэробот, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Спасатели Владивостокской городской поисковой службы и инспектор ГИМС МЧ России прибыли незамедлительно. Со льдины сняли пострадавших. Ими оказались девушки 16 и 18 лет, на берег их доставили без повреждений. Медицинская помощь не понадобилась. В пресс-службе МЧС Приморья, в свою очередь, вновь напомнили об опасности льда.

Лишь за минувший день 9 января в акватории Владивостока ушли под воду сразу два автомобиля, владельцы которых направились на рыбалку. Официально, напомним, с 1 января в местных акваториях снято ограничение на выход на лед, однако въезд машин был запрещен всегда. В связи с плюсовыми температурами стоит быть особенно осторожными: спасатели призывают не выходить на лед вовсе.

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