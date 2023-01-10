В Приморье следственный комитет проверит семью, в которой двухлетней малыш получил термический ожог

Кто-то распространил фотографию мальчика с ожогами на лице и груди, так о семье и узнали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прямо перед Новым годом жители Фокино забили тревогу, в социальных сетях они просили обратить внимание на семью, в которой двухлетний малыш ходит со страшными ранами на лице и груди. Инцидентом заинтересовался следственный комитет, специалисты проводят проверку по 156 статье УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Кто-то неравнодушный распространил фотографию мальчика с ожогами на лице и груди, при каких обстоятельствах человеку удалось сделать снимок в тайне от матери, неизвестно, но после этих кадров общественность пришла в ужас. Очевидцы рассказали, что мальчику вызвали скорую посторонние люди, а не мама. Почему женщина так халатно поступила по отношению к сыну, неизвестно. Местные говорят, она уверяла, что это всего лишь аллергическая реакция.

После публикаций не только в социальных сетях, но и СМИ к семье выехал следователь. Он выяснил, что мать оставила на столе кружку с горячим чаем и из-за ненадлежащего мальчик взял ее, отпил напиток и случайно вылил на себя. Он получил термический ожог лица и грудной клетки второй степени площадью не менее 2%.

После того, что случилось, мальчика отправили с ближайшей родственницей в Краевую детскую больницу № 1 во Владивостоке. Отметим, что детский омбудсмен Ольга Романова подтвердила, что с семьей работают органы опеки и попечительства. Также эксперт добавила, в этом случае маме нужна помощь, а не общественное порицание. Крик о помощи малышу от жителей Фокино был услышан. Теперь все в руках Натальи, лишь от нее зависит, останется ли ее сын и другие дети вместе с ней.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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