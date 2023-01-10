Житель Приморья, забивший до смерти свою мать, может получить пожизненный срок

Уголовное дело направят в Приморский краевой суд. Фото: Светлана Макеева

В Приморье 53-летнего жителя Хасанского района обвиняют в убийстве собственной матери. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По версии представителей ведомства, в июле 2022 года обвиняемый каждый день бил свою мать, за которой присматривал, по голове и телу. В силу возраста и состояния здоровья женщина не могла передвигаться сама, также у нее не было возможности дать отпор сыну. В итоге один из ударов оказался смертельным, от полученных травм жительница Приморья скончалась.

Заместитель краевого прокурора Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному дела по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии). Мужчину могут лишить свободы либо на 8-20 лет, либо на пожизненный срок. После того, как ему вручат копию заключения, разбираться во всем будет Приморский краевой суд.

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