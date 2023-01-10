Еще три объекта культурно-образовательного комплекса достроили во Владивостоке

Культурно-образовательный комплекс с высоты птичьего полета. Источник: пресс-служба «Стройтрансгаз-Восток»

На территории культурно-образовательного комплекса, расположенного на острове Русский, завершили строительство двух многоквартирных домов и второго интерната. Как рассказали в компании «Стройтрансгаз-Восток», объекты готовы к вводу в эксплуатацию.

Интернат для учащихся Московской государственной академии хореографии (МГАХ) прошел проверку на соответствие требованиям в конце 2022 года. Здание вместимостью в 250 человек теперь достроено. Вместе с ним завершено строительство двух семиэтажек, каждая из которых рассчитана на проживание 332 человек.

– Все инженерные коммуникации подключены, успешно проведены пусконаладочные процедуры, объект готов к вводу в эксплуатацию, – отметил генподрядчик.

Напомним, сейчас строители вносят финальные штрихи в объект на Русском. В целом на комплекс остается получить заключения от органов строительного надзора. Территорию комплекса уже посещали корреспондент «КП – Владивосток» и губернатор края Олег Кожемяко. Второй объект, который входит в единый культурный кластер, сейчас возводится на сопке Орлиное Гнездо. Там расположится музейно-театральный комплекс.

Параллельно в других городах России продолжается строительство крупных культурно-образовательных кластеров, которое ведется в четырех регионах страны по заданию президента Владимира Путина. Ведущие культурные учреждения России – Эрмитаж, Третьяковская галерея, Мариинский и Большой театры – создали Фонд «Национальное культурное наследие», который стал заказчиком этой масштабной работы. Культурно-образовательные центры с их самыми современными техническими возможностями и интеллектуальным потенциалом станут перспективными площадками для развития школ искусств не только регионального, но и общероссийского масштаба, выставочных и музейных комплексов мирового уровня.

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