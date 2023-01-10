«Хотел залезть под куртку»: в Фокино неизвестный приставал к школьнику

Полиция проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопиющий случай произошел в одном из городов в Приморье. Как рассказали читатели «Комсомольской правды – Владивосток», мужчина примерно 40 лет пристает к школьникам.

Произошло все в Фокино. По словам местных жителей, в районе школы № 251 разгуливает мужчина в белой шапке и темной куртке и пристает к детям.

– Он пытался залезть ребенку под куртку и хотел затащить его в подъезд. Повезло, что рядом проходили люди, и мальчик смог уйти, но его преследовали до самого магазина напротив школы. Просим беречь детей и обезопасить их от этого кошмара, – рассказывают обеспокоенные жители.

«Комсомолка» обратилась в пресс-службу УМВД Приморья, чтобы узнать, поступали ли жалобы на этого мужчину. Как ответили редакции, сотрудники полиции в ЗАТО Фокино проводят проверку, ищут участников и очевидцев произошедшего.

– Материалы переданы в СО по городу Большой Камень СУ СК РФ по Приморскому краю. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – добавили представители ведомства.

Напомним, что подобный случай происходил во Владивостоке. Около школы № 6 неизвестный повалил ребенка на землю и стал приставать к нему. А летом 2022 года страшная история развернулась в парке Минного городка. Мужчина поволок мальчика за дерево и надругался над ним. Юный приморец вышел в шоковом состоянии и в крови, в таком виде его заметили прохожие и вызвали полицию.

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