Ученые-агрономы в Приморье вывели два новых сорта картофеля

Урожайность картофеля достигла 200 центнеров с гектара Фото: Денис Нагаев.

Приморские селекционеры вывели два сорта картофеля, которые специально адаптированы для климатических условий Дальнего Востока. Новинки уже показали свою урожайность и получили необычные названия – «Орион» и «Посейдон», сообщили 10 января в пресс-службе правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве сельского хозяйства Приморья рассказали, что занимаются созданием и внедрением современных и адаптированных сортов картофеля специалисты селекционно-семеноводческого центра в Уссурийске.

– Одно из ключевых достижений 2022 года – передача на государственные испытания сортов картофеля «Орион» и «Посейдон», отвечающих современным требованиям широкого круга потребителей и предназначенных для климатических условий регионов Дальнего Востока, – подчеркнули в ведомстве.

Следует отметить, что в 2022 году новые сорта картофеля уже высадили на приморских полях. Благодаря этому сельхозпроизводители собрали более 64 тысячи тон урожая.

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