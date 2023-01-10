Военный городок с баней и казармами построили в Приморье

Строительство началось 10 декабря. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

На полигоне Тихоокеанского флота в Бамбурово построили пять казарм, столовую и баню для добровольцев отряда «Тигр» и военнослужащих-контрактников. Новые сооружения осмотрел губернатор края Олег Кожемяко вместе с командующим флотом Сергеем Авакянцем. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По поручению Олега Кожемяко помещения возвели за месяц, создавать их начали 10 декабря. По словам министра строительства Приморья Виталия Блоцкого, общая вместимость казарм достигает 400 человек, здания подключили к электричеству, а внутри установили трехслойные стеклопакеты.

Общая вместимость казарм - 400 человек. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Как отметил губернатор края, новые помещения для бойцов – это еще один вклад региона в победу наших военнослужащих. Скоро в столовой поставят столы, также необходимо дооборудовать казармы, чтобы в ближайшее время поселить здесь личный состав.

В ближайшее время в казармах разместят личный состав. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

– Построили качественные, удобные объекты, где люди могут с комфортном разместиться, занимаясь военной подготовкой. Это важно, как идея консолидации, объединения, когда все общество нацелено на одно – победу. Абсолютно разные люди – разных профессий, социального положения – они все сейчас объединены одной идей – Россия должна победить, – отметил Сергей Авакянц.

На полигоне также были специалисты одного из конструкторских бюро, они продемонстрировали разрабатываемые ими модели квадрокоптеров. Сейчас они работают над беспилотными дронами окопного типа, создать первую партию планируют к началу февраля.

Специалисты одного из конструкторских бюро продемонстрировали свои разработки. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

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