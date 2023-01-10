Выяснилось, представители каких профессий в приморской столице считают себя суеверными

Каждый третий житель Владивостока считает себя суеверным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще одно необычное исследование провели эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Поучаствовали в опросе в декабре 2022 года жители Владивостока, которые рассказали считают ли себя суеверными. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Сотрудники сервиса сообщили, что каждый третий житель приморской столицы верит в приметы. Количество суеверных людей среди опрошенных составило 31%, а не считают себя таковыми – 47%. Кроме того, женщины более склонны к данной черте, чем мужчины.

Следует отметить, что принимали участие в исследовании представители различных популярных профессий. Благодаря этому экспертам удалось составить рейтинг самых суеверных профессий:

Медсестры – 48%;

Продавцы-консультанты – 37%;

Менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие – по 34 %;

Врачи, HR-менеджеры, водители –по 30%;

Региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие – по 26%;

Аналитики – 13%;

Программисты, менеджеры по маркетингу –по 11%.

Опрос проводился с 19 до 29 декабря.

Напомним, «Комсомолка» писала, представители каких профессий получают во Владивостоке более 100 тысяч рублей в месяц. Первое место в рейтинге высоких зарплат заняла должность старшего программиста «1С».

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