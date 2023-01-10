Без отопления в Находке осталось больше 10 тысяч жителей

Без тепла остались не только дома, но и объекты социальной инфраструктуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Находе 10 января, во вторник, больше 10 тысяч жителей остались без отопления. Как оказалось, на сетях теплоснабжения случилась авария, которая оставила без коммунальных услуг 78 многоквартирных домов. Сейчас уже ведутся проверки по этому случаю. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

Все произошло около 10 часов утра. Без тепла остались не только дома, но и объекты социальной инфраструктуры. Прокуратура заинтересовалась случившимся, ведь это отключение – уже не первое за эту неделю. На участке уже были проблемы с теплоснабжением 9 января.

Прокуратура оценить исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании теплосетей. Каждый житель имеет право на бесперебойное предоставление коммунальной услуги. Поэтому скоро ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Пока что восстановление теплоснабжения контролируется прокуратурой города.

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