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НовостиВладивосток10 января 2023 9:44

«Нам будет его не хватать»: ушел из жизни заведующий отделом геологии и геофизики ДВО РАН

Коллеги прощаются с ученым
Дарья ИЩУК
Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН

Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН

Из жизни ушел Анатолий Обжиров, доктор геолого-минералогических наук и заведующий отделом геологии и геофизики ДВО РАН. Коллеги прощаются с ученым, с которым вместе участвовали в многочисленных экспедициях.

Анатолий Обжиров в 1963 году окончил геологический факультет Томского политехнического института. Когда их, только выпустившихся молодых специалистов, распределяли по городам, он выбрал Владивосток. Здесь он должен быть открывать месторождения нефти и газа. Свою работу Обжиров начал в нефтяной партии, где изучал угольные месторождения Дальнего Востока.

После успешной защиты диссертации его перевели на Чукотке. Там он стал главным геологом Чукотской геологоразведочной партии. После его приняли старшим научным сотрудником в лабораторию геохимии в Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН. Именно Анатолий Обжиров организовал здесь группу газогеохимии и возглавил ее.

В 1996 году он защитил докторскую диссертацию на тему: «Газогеохимические поля и прогноз нефтегазоностности морей и океанов» и продолжал исследования в этом направлении. Под его руководством прошло много международных проектов, среди которых числе КОМЭКС (российско-германский проект) и ХАОС (российско-японско-корейский проект).

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