Во Владивостоке продолжается расчистка улиц

Вывезут снег с нескольких адресов уже ночью с 11 по 12 января. Фото: Милана СОКОЛ

Последствия снегопада во Владивостоке в виде заснеженных улиц и сугробов до сих пор преследуют жителей. Но в скором времени несколько улиц расчистят. Подробнее – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Вывезут снег с нескольких адресов уже ночью с 11 по 12 января. Администрация приведет в порядок улицы Сахалинскую и Добровольского. Одно из важных условий: отсутствие припаркованных вдоль дорог машин. Это помешает качественной уборке. А если автомобиль будет припаркован еще и не по правилам, то его точно ждет эвакуация.

Жителей ближайших домов просят отнестись к ситуации с пониманием и не оставлять свои машины на привычных местах во время уборки.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что ежедневно местные жители направляют десятки жалоб в telegram-каналы Приморья и редакцию «КП» на плохо убранные тротуары и участки дорог.

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