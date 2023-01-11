Орудует пушистая банда: любопытные животные окружили рыбаков на реке Суйфун

Приморцы поделились кадрами встречи в социальных сетях. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время рыбалки к жителям Приморья часто приходят рыжие плутовки, готовые в любой момент похитить чужую добычу. Но на реке Суйфун добытчиков окружили необычные гости. Подробности, в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К рыбакам пришли пушистые коты, которые внимательно наблюдали, чем же таким интересным занимаются двуногие. Некоторые животные сидели недалеко от мужчин, а двое из них разлеглись на колесе машины.

На видео можно насчитать шесть котов, по словам автора ролика, всего их семь, но их босс куда-то спрятался.

Это не первый раз, когда приморцы встречают пушистых гостей, причем некоторые из них приходят не только за рыбой. На этой же реке Суйфун к мужчинам подошел енот, которого не интересовало лакомство, его внимание привлек бур.

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