Инсульт у водителя грузовика стал причиной аварии в Приморье

Погибших нет. Фото: МО МВД России «Арсеньевский».

Плохое самочувствие водителя грузовика стало причиной ДТП в Арсеньеве. Сердечный приступ случился у 45-летнего мужчины прямо в пути. Приморец не справился с управлением и влетел в дорожный знак. Медики оперативно прибыли на место аварии, погибших нет, сообщили 12 января в УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Медикам удалось спасти водителя. Фото: МО МВД России «Арсеньевский».

Случилось ДТП с участием ГАЗ-53 на улице Октябрьской. Как установили сотрудники полиции, водитель двигался в направлении Ломоносова, но почувствовал себя плохо и не справился с управлением. Именно поэтому автомобиль врезался в дорожный знак. Медики, прибывшие на место происшествия, диагностировали у мужчины инсульт и госпитализировали его. Следует отметить, что другие участники движения не пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют водителям прислушиваться к своему организму, прежде чем садиться за руль.

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