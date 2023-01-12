Примерное место ДТП. Фото: УГИБДД России по Приморскому краю

В ночь с 11 на 12 января на 700 километре дороги «Хабаровск – Владивосток» был обнаружен труп неустановленного мужчины. Погибший лежал на правом краю обочины в сторону Уссурийска, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Пока что другие детали загадочной смерти неизвестны. Очевидцев ДТП, располагающих какой-либо информацией о случившемся, просят круглосуточно обращаться по номерам телефонов: дежурная часть ОМВД России по Надеждинскому району: 8 (42334) 2-01-05, ОГИБДД района – 8 (42334) 2-08-68.

Как уточнили в полиции, важны любые сведения. Ищут всех, кто проезжал мимо и ненароком запечатлел произошедшее на камеру видеорегистратора. Напомним, в октябре 2022 года полиция расследовала детали ДТП на низководном мосту во Владивостоке. Водитель жестко врезался в леера и скрылся с места событий. Подробнее – в материале.

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