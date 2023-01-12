В Приморье школы получили 55 новых автобусов от Минпромторга России

Еще 55 автобусов буду развозить школьников до учебных заведений. Фото: Игорь Новиков.

Больше 50 новых автобусов для детей получили приморские школы от Минпромторга РФ по поручению президента России. Губернатор Олег Кожемяко на торжественной церемонии лично вручил ключи от нового транспорта представителям муниципалитетов, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Транспорт для подвоза школьников к месту учебы получили общеобразовательные учреждения Арсеньевского, Владивостокского, Дальнегорского, Дальнереченского, Лесозаводского, Партизанского, Уссурийского, Анучинского, Кавалеровского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Пограничного, Тернейского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Чугуевского, Яковлевского округов, Дальнереченского, Кировского, Красноармейского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Спасского, Черниговского, Шкотовского районов и городского округа Большой Камень.

Губернатор вручил ключи на торжественной церемонии. Фото: Игорь Новиков.

Поездка до школы станет комфортнее для учащихся Арсеньевской коррекционной школы, Владивостокской коррекционной школы-интерната №1, Краснореченской и Николаевской коррекционных школ-интернатов.

– Сегодня мы получили очередную партию школьных автобусов. Это президентский подарок. Они будут возить наших ребят из отдаленных населенных пунктов на учебу. Транспорт оборудован всеми необходимыми системами и средствами для обеспечения безопасности детей Некоторые автобусы исполнены в северном варианте. Это очень важно, – рассказал Олег Кожемяко.

Губернатора Приморья беспокоит заработная плата водителей автобусов. Фото: Игорь Новиков.

Губернатор добавил, что в крае работает порядка 360 автобусов, которые перевозят 10 тысяч учеников. Именно поэтому он поручил главам муниципалитетов обеспечить достойную заработную плату водителям транспорта.

Заместитель председателя Правительства – министр образования Приморья Эльвира Шамонова поздравила приморцев. Она отметила, что 55 новых автобусов обладают высокими ходовыми качествами и подходят для эксплуатации в удаленных районах края, селах и так далее. Кроме того, машины оборудованы приборами для измерения скорости и мониторинга режима труда и отдыха водителя, а также спутниковой системой навигации.

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