Совсем недавно на них весели брендовые вещи. Фото: FarPost

Брошенное торговое оборудование Massimo Dutti, Н&М и Zara Home продают в приморской столице. Появилось объявление на популярном сайте FarPost, где жители края нередко продают и покупают товары и услуги. Избавиться от предоставленных хлопот продавец хочет, как можно быстрее, чему свидетельствует пометка «срочно» и отсутствие цены. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Появилось объявление в сети 11 января. Всю продукцию известные бренды забрали, но вот стеллажи, манекены и вешалки остались пылиться в пустых помещениях. Посмотреть оборудование продавец предлагает в «Калине – Молл», а определиться с ценой – на месте. Торговаться он не только согласен, но и готов сильно снижать стоимость на крупные покупки. Однако вот гарантий никаких нет, ведь это «не магазин».

Объявление о продаже. Фото: FarPost

Журналист «Комсомолки» связался с сотрудниками торгово-выставочного комплекса. Они подтвердили продажу оборудования, но от комментариев воздержались. Сотрудники редакции позвонили также продавцу, ответившая на звонок женщина представилась «одной из владельцев торгового центра»:

– Магазины съехали, а оборудование осталось в «Калине – Молл». Вы можете подъехать и оценить. Состояние хорошее, ведь его никто не трогал и не двигал, стоит с момента, как завезли. Продавать будем в любом случае, так как бренды эти уже не вернутся.

Напомним, «Комсомолка» писала, какие бренды покинули приморскую столицу, а также кто из них вернулся обратно в РФ.

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