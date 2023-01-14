Сорвался с тормоза и врезался в тепловоз: в полиции прокомментировали массовое ДТП во Владивостоке

В результате происшествия никто из участников дорожного движения не пострадал. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция устанавливает обстоятельства жесткого ДТП во Владивостоке в районе Полтавской улицы. Как рассказали в ведомстве, тягач сорвался с тормоза, покатился вниз и врезался в тепловоз. Под колеса большегруза попали три автомобиля.

– В дежурное отделение полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о том, что в районе дома № 3 на улице Полтавская произошло массовое ДТП с участием грузового тягача. На место происшествия незамедлительно прибыли руководство и личный состав городской и краевой Госавтоинспекции, – отметили в полиции.

По словам специалистов, 48-летний водитель DAF XF 105 припарковал фуру на склоне, использовав ручной тормоз и ушел на какое-то время. Когда мужчина вернулся, он увидел, что его автомобиль сорвался с тормоза и покатился вниз по склону. Под «горячую руку» попали Nissan Note, Town Ace, Mitsubisi Pajero Mini, которые вместе с тягачом врезались в тепловоз.

– В результате происшествия никто из участников дорожного движения не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка.

В ДВЖД изданию добавили, что состав стоял на месте во время аварии, произошло все не на железнодорожном переезде, поэтому на движение поездов авария никак не повлияла.

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