Более 200 человек депортировали из Приморья в 2022 году

Иностранцы незаконно находились на территории России. Фото: Артем КИЛЬКИН

Большое количество иностранцев принудительно покинули Приморье в 2022 году. Проводили их до пунктов пропуска через государственную границу РФ судебные приставы. Нарушители были гражданами Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, Казахстана, Китая и Кубы, сообщили в пресс-службе ГУ ФСПП по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ведомстве рассказали, что основной причиной их выдворения являлось нарушение иностранцами въезда или пребывания на территории России (статья 18.8 КоАП РФ). Кроме того, они уклонялись от исполнения решения суда о самостоятельном выезде из РФ (статья 20.25 КоАП РФ).

Следует отметить, что за незаконное нахождение на территории страны нарушители поплатились не только принудительным отъездом, но и привлечением к административной ответственности. Теперь 208 нелегалов обязаны выплатить денежный штраф, а также на них действует запрет на въезд в Россию сроком от трех до десяти лет.

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