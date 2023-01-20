Полиция рассказала детали страшного ДТП с участием такси во Владивостоке

Погибших нет. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Сотрудники полиции рассказали подробности ДТП, которое произошло 19 января во Владивостоке. В результате аварии пострадал 23-летний водитель Nissan Note, сообщили в УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошло ДТП в районе Коммунаров, 17. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи.

23-летний мужчина находится на лечении. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Установлено, что 51-летний таксист двигался на Honda Fit со стороны улицы Катерной в направлении Коммунаров. Он не уступил дорогу во время порота налево автомобилю Nissan Note, который ехал прямо. В результате этого произошло столкновение.

Стаж водителя Honda Fit составляет 13 лет. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Мужчине 23 лет диагностировали ссадины, ушибы и назначили амбулаторное лечение. Стаж водителя Honda Fit составляет 13 лет, а в 2022 году за нарушения ПДД его не привлекали к ответственности.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства автоаварии. Назначен ряд исследований.

Напомним, «Комсомолка» писала, что водитель Nissan Note влетел в ограждение, а его машина почти полностью разбита.

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