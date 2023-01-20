Сотрудники «Восточного Порта» окунулись в ледяную купель в праздник Крещения Господня

Фото: АО «Восточный Порт»

Десятки мужчин и женщин разного возраста – работники АО «Восточный Порт» с семьями и друзьями коллективно приняли участие в обряде крещенского купания. Приподнятому праздничному настроению портовиков способствовала сказочная крещенская погода – морозный морской воздух и свежевыпавший пушистый снег.

Фото: АО «Восточный Порт»

Для безопасного омовения были созданы все необходимые условия: оборудованная лестницами прорубь, теплый шатер для переодевания и отдыха, горячий чай с выпечкой, мобильная банька. На месте купания дежурил медработник, а все желающие после омовения могли сфотографироваться у тематической фотозоны с символикой Порта.

Фото: АО «Восточный Порт»

Прорубь-иордань, освященную настоятелем Храма Живоначальной Троицы поселка Врангель иереем Георгием, подготовили на озере в районе бухты Шепалова при поддержке казаков Находкинского казачьего округа Союза казаков России и администрации базы отдыха «Этюд».

Традиция Крещенских купаний существует у православных в России и в других странах мира. Считается, что омовение в проруби на Крещение способствует вступлению в новый год очищенным и безгрешным.

Фото: АО «Восточный Порт»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.