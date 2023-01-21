«Я не стукач, но форму доклада знаю»: что произошло в оживленном районе во Владивостоке

Порой из-за чьего-то необдуманного маневра приходится проставить по часу, а то и больше, в ожидании проезда. Фото: Иван ВИСЛОВ

Очень часто водителей привлекают к ответственности благодаря видео и фотоматериалам, снятыми другими участниками движения. В этот раз автор ролика тоже пообещал «сдать» нерадивого водителя полиции. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды-Владивостоке».

Пробки в городе – явление не редкое, но все же неприятное. Порой из-за чьего-то необдуманного маневра приходится проставить по часу, а то и больше, в ожидании проезда. Судя по всему, так случилось с водителем габаритного транспорта в районе улицы Луговой. По рассказам мужчины, некая женщина за рулем кроссовера решила выехать со стороны Карской (или, как говорят среди автомобилистов, поворот с озер). При этом все знаю, что, согласно знакам дорожного движения, поворот при выезде на Луговую разрешен только в сторону площади Баляева. Но по неизвестным пока причинам водитель решила проигнорировать ПДД и поехала в сторону Светланской.

Естественно, такой маневр сильно осложнил трафик на и без того загруженной дороге. Один из автомобилистов не выдержал и решил, что таких водителей обязательно нужно наказывать. Достав телефон, парень запечатлел на видео марку авто и госномер, чтобы передать информацию сотрудникам ГИБДД.

– Вот привлечь таких водителей к ответственности, матов не хватает, и женщиной ее невозможно назвать. Что она делает? Сейчас мы ее номер зафиксируем и, наверно, в ГИБДД донесем. Я, конечно, не стукач, но форму доклада знаю, – комментирует автор ролика.

Информации о том, обратился ли он в полицию, как и обещал, пока нет.

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