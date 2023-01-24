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НовостиВладивосток24 января 2023 6:35

Из-за метели самолет из Владивостока развернулся, не долетев до Южно-Сахалинска

Из столицы Приморья до острова задержали три рейса
Павел САХАРОВСКИЙ
Подробности рассказали в пресс-службе сахалинского аэропорта.

Подробности рассказали в пресс-службе сахалинского аэропорта.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самолет авиакомпании «Аврора» не смог приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали корреспонденту редакции представители сахалинского аэропорта, самолет вернули обратно в Приморье из-за погодных условий в столице острова.

По данным сахалинской Гидрометслужбы, порывы ветра в городе достигают 11-16 метров в секунду, отмечаются снегопад и метель. Такие погодные условия стали причиной низкой видимости.

На сайте аэропорта Хомутово указано, что рейс HZ-5681 авиакомпании «Аврора» из Владивостока до Южно-Сахалинска задержан до 18:20 (по сахалинскому времени), до этого же времени не будут летать самолеты «Аэрофлота» и S7 Airlines.

Напомним, что в 2023 году Международный аэропорт во Владивостоке запускает прямые рейсы в Сочи и Минеральные Воды.

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