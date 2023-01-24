Во Владивостоке осужденного Артема Самсонова сняли с должности депутата

Самсонов по собственному желанию написал заявление об уходе. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Депутаты Законодательного собрания Приморского края освободили осужденного на 13 лет колонии Артема Самсонова. Решение об этом появилось на сайте ЗС ПК.

Заявление коммуниста рассмотрели 24 января этого года. С этого дня он освобожден от должности зампредседателя комитета заксобрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Артем Самсонов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Бывшего депутата приговорили к 13 года колонии в сентябре прошлого года по обвинению в растлении несовершеннолетнего ребенка. По словам представителей Советского районного суда и Следственного комитета, летом 2018 года мужчина показывал 11-летнему мальчику фаллоимитатор. Через своего адвоката Самсонов рассказал свою версию истории, а его защита настаивает на невиновности.

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