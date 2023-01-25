Деньги сыпятся с карманов: у кого самая высокая зарплата в Приморье

Самая высокая зарплата в столице Приморья составляет 150 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Эксперты платформы SuperJob провели исследование и выяснили, какие вакансии во Владивостоке стали самыми высокооплачиваемыми в январе 2023 года. Самая высокая зарплата составила 150 тысяч рублей, а проходил анализ на основе нескольких тысяч предложений трудоустройства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники сервиса составили рейтинг перспективных профессий. Лидирует в топе предложение о работе web-программистом, зарплата которого от 100 до 150 тысяч рублей. Второе место заняла вакансия руководителя проекта по ремонтам с оплатой труда от 90 тысяч рублей. «Бронзу» забрали су-шефы ресторанов. Работодатель готов им платить от 80 тысяч рублей. Строчкой ниже оказались автослесари – от 70 до 110 тысяч рублей. Закрывает топ-5 вакансия специалиста технической поддержки с зарплатой от 63 тысяч рублей.

Напомним, «Комсомолка» писала, что в декабре 2022 года SuperJob проводила во Владивостоке аналогичное исследование, но эксперты рассматривали вакансии с заработной платой около 200 тысяч рублей. Претендовать на высокоплачиваемые должности могли руководители высшего и среднего звена, менеджеры по продажам и торговые представители, программисты, инженеры, водители.

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