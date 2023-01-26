Перевозки возобновятся не ранее 14 февраля 2023 года.
Фото: Кирилл САМОЙЛОВ
Пассажирский паром Eastern Dream, курсирующий между Владивостоком и южнокорейским портом Донхэ, остановит сообщение с 27 января. Это связано с регулярным ремонтом судна, сообщили на сайте компании-перевозчика DuWon Shipping.
– В связи с более длительным, чем ожидалось, графиком ремонта возобновление сообщения может быть отложено на 1-2 недели, поэтому имейте это в виду и сверяйтесь с маршрутом, – отметили в организации.
Ожидается, что перевозки возобновятся не ранее 14 февраля 2023 года. Как только определятся с более точным графиком ремонта, появится и новое расписание пассажирских рейсов, которое разместят на сайте.
Напомним, пассажирское сообщение между Кореей и Приморьем возобновилось летом 2022 года после двухлетней паузы. Первая поездка состоялась 9 августа, с этого дня паром ходил один раз в неделю, по вторникам. Стоимость билета за поездку туда-обратно начинается от 52 тысяч рублей.
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