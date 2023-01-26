Консульство зарубежного государства на 49 лет займет одно из зданий в центре Владивостока

Консульство переедет после ремонта. Фото: представительство МИД РФ

Генеральное консульство Индии во Владивостоке официально получило документы на право владения отремонтированными помещения на Уборевича, 25. Посольство переедет после ремонта, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на представительство МИД РФ в приморской столице.

Генконсульство Индии пока располагается на Верхнепортовой, 46. Здание на Уборевича передано в аренду за символическую плату, а сам объект приобрели по кадастровой стоимости. Глава представительства МИД пожал руки представителям консульства.

– Впервые вопрос подбора участка для строительства комплекса зданий ГК был поднят в рамках двустороннего Соглашения в 1989 году. Текущее мероприятие реализовано по итогам продолжительной согласовательной работы и обновленных договоренностей на высоком уровне от 2021 года, – отменили в региональном представительстве, – Сердечно поздравляем Генеральное консульство Индии с отмечаемым сегодня Днем Республики и обретением нового дома!

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что консульство Кореи планирует разобраться с памятником в дальневосточной столице. Монумент оказался заброшен, ухаживать за ним некому.

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