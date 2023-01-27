Во Владивостоке аварийный мост на Волжской отремонтируют до конца апреля

Обновлением сооружения занялась организация «СпецСУ». Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке стартовал капитальный ремонт аварийного моста через Вторую Речку. Как рассказали в пресс-службе мэрии, завершить работы и открыть движение планируется до конца апреля.

Обновлением сооружения занялась организация «СпецСУ», заместитель главы администрации Владивостока – начальник управления дорог Дмитрий Долгий проследил за процессом. По его словам, ремонт проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Реконструкция моста должна завершиться до конца апреля, после этого подрядчик приступит к работе на Волжской и Шуйской, обустроит тротуары, установит освещение.

Контролировать ремонт будут не только специалисты администрации города, но и независимые эксперты, общественные наблюдатели. Комплексное благоустройство улиц Волжская и Шуйская завершат до конца лета.

Напомним, что из-за ремонта моста на Волжской запретили сквозной проезд. Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется благоустройство улицы Толстого, еще 20 территорий обновят на средства городского бюджета и субсидий правительства Приморья.

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