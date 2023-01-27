Во Владивостоке появится еще 14 километров выделенных полос

В ЦОДД назвали участки дорог для выделенных полос. Фото: Администрация Владивостока

В Центре организации дорожного движения рассказали о продолжении работ по созданию выделенных полос. Проекты уже разработаны, с наступлением тепла специалисты приступят к нанесению разметки и установке знаков.

Приоритетный проезд для автобусов планируют организовать от остановки «Некрасовская» до кольца в районе «Инструментального завода» и обратно, а также от «Некрасовской» до «Фабрики Заря». Специалисты приступят к работам в апреле-мае этого года. Протяженность новых выделенных полос составит около 14 километров.

Кроме того, в городе изменится и схема движения. Во Владивостоке ограничат парковку от развязки на Фирсова до развязки у стадиона «Строитель» по обеим сторона проспекта 100-летия Владивостока, тоже самое коснется и стоянки вдоль дороги от остановки «Гоголя» в сторону центра до кольца Инструментального завода.

Напомним, что выделенные полосы появились во Владивостоке осенью 2022 года. Их организовали в центре города: в переулке Павленко, на Алеутской, Светланской и Океанском проспекте.

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