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НовостиВладивосток26 января 2023 23:40

Во Владивостоке появится еще 14 километров выделенных полос

Из-за нововведения в городе изменится схема движения
Павел САХАРОВСКИЙ
В ЦОДД назвали участки дорог для выделенных полос.

В ЦОДД назвали участки дорог для выделенных полос.

Фото: Администрация Владивостока

В Центре организации дорожного движения рассказали о продолжении работ по созданию выделенных полос. Проекты уже разработаны, с наступлением тепла специалисты приступят к нанесению разметки и установке знаков.

Приоритетный проезд для автобусов планируют организовать от остановки «Некрасовская» до кольца в районе «Инструментального завода» и обратно, а также от «Некрасовской» до «Фабрики Заря». Специалисты приступят к работам в апреле-мае этого года. Протяженность новых выделенных полос составит около 14 километров.

Кроме того, в городе изменится и схема движения. Во Владивостоке ограничат парковку от развязки на Фирсова до развязки у стадиона «Строитель» по обеим сторона проспекта 100-летия Владивостока, тоже самое коснется и стоянки вдоль дороги от остановки «Гоголя» в сторону центра до кольца Инструментального завода.

Напомним, что выделенные полосы появились во Владивостоке осенью 2022 года. Их организовали в центре города: в переулке Павленко, на Алеутской, Светланской и Океанском проспекте.

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