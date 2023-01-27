Под ограничения США попал и «Дальзавод». Фото: КП – Владивосток

США ввели очередной пакет санкций против российских юридических лиц. На этот раз в перечень попали крупные приморские компании, объединенные под АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта». Собственность предприятий, расположенная в Америке, теперь заблокирована, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на Государственный департамент.

Санкционный список пополнили следующие юрлица: АО «Центр судоремонта «Дальзавод», АО «Северо-восточный ремонтный центр», АО «Дальневосточный завод «Звезда», АО «179 СРЗ», АО «30 СРЗ», ООО «Востокпроект», АО «Владивостокское предприятие «Электроавтоматика», АО «Центральное конструкторское бюро «Лазурит».

– Любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 и более процентов, также блокируются. Все операции лиц США или в пределах (или транзитом) [страны], которые связаны с любой собственностью или интересами в собственности определенных или заблокированных лиц, запрещены, если только они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC. Эти запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица, – приводит слова Госдепартамента МИД РФ во Владивостоке.

Причиной введения санкций послужил тот факт, что АО «ДЦСС» и его дочерние компании «играют роль в попытках России расширить свое военное и экономическое влияние в Арктике, на Дальнем Востоке и в Тихом океане». В том числе, согласно данным США, компании являются одними из основных субъектов строительства и обслуживания Тихоокеанского флота России.

В мае под ограничения США попал «Дальневосточный банк». Компанию обвиняли в спонсорстве северокорейской авиакомпании Air Koryo, находящейся под санкциями. В частности, банку вменялась помощь в разработке баллистических ракет и другого оружия массового поражения. Годом ранее, в марте 2022 года, «Дальзавод» был внесен в санкционные списки Японии. Также запрет для ввоза продукции из этой страны распространился на холдинг «Вертолёты России», в который входит авиационный завод «Прогресс» в Арсеньеве.

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