Пятирублевая купюра, выпуск которых возобновлен. Фото: ИВАНОВА Диана

Прирост средств на банковских счетах в ДФО за 2022 год составил 1,37 триллиона рублей. В сумме показатель роста за этот период по данным на 1 декабря превысил 10%, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Об этом рассказала начальник Дальневосточного ГУ Банка России Ирина Карлаш на пресс-завтраке в честь 25-летия управления.

А что в Приморье: инфляция, кредитный портфель, прирост средств за 2022 год

Санкционный удар удалось отразить благодаря собственным независимой платежной структуре – конечно, речь о картах «Мир». Несмотря на сложные обстоятельства, прирост средств по счетам в Приморье составил 14%, а инфляцию за 2022 год оценили на 11,3%. Этот показатель ниже общероссийского.

Кредитный портфель (это совокупность задолженностей по операциям) вырос на 13%. При этом еще в 2019 у приморцев был самый низкий уровень закредитованности по стране. В 2021 году общий портфель банков превысил 640 миллиардов рублей. Продолжает увеличиваться в регионе востребованность ипотеки, за минувший год показатель вырос на 30%.

Напомним, в 2021 году Дальневосточное ГУ Банка России и «Комсомольская правда – Владивосток» разрабатывали совместный проект. Подробнее – в материале.

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