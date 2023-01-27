В Южно-Сахалинске разыскивают пропавшую девушку с татуировками на руке и шее

Девушка пропала 23 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Сахалине пропала 25-летняя жительница областного центра. Диана Синдякова ушла из дома 23 января примерно в 10 часов утра, и до сих пор ее местонахождение остается неизвестным. Родственники бьют тревогу, а полиции помогают волонтеры поискового спасательного отряда «СОВА».

У девушки русые волосы и зеленые глаза, рост 160-170, худощавое телосложение. На шее есть татуировка в виде цепочки, а на левой руке изображена змея. В день пропажи Диана была одета в белый полушубок, черные брюки и такого же цвета короткие сапоги.

Всех, у кого есть информация о местонахождении девушки, просят обратиться по телефонам: 8-42-42-789-421, 789-648, 41-63-62, +7 962 120-66-98.

Ориентировка на пропавшую Диану. Фото: ПСО «СОВА».

Напомним, что в Приморье уже больше полутора лет ищут пропавшего 39-летнего Дмитрия Совкова. Известно, что 2 июля 2021 года он вышел из дома в камуфляжном костюме, и до сих пор семья не знает, где он находится.

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