Учебно-курсовой комбинат «Восточного Порта» подготовил 600 специалистов в 2022 году

Фото: АО «Восточный Порт»

Отличных результатов по итогам работы в минувшем году добился Учебно-курсовой комбинат (УКК) АО «Восточный Порт». Стивидорная компания традиционно уделяет особое внимание подготовке высококвалифицированных кадров. На базе собственного современного Учебно-курсового комбината предприятия в 2022 году бесплатно смогли пройти профпереподготовку, повышение квалификации или получить новую профессию более 600 человек.

Свыше 80 работников железнодорожного комплекса Порта прошли в УКК внеочередную аттестацию, которая позволила специалистам «Восточного» продолжать работу на путях общего пользования. 220 руководителей и специалистов были аттестованы по областям промышленной безопасности. 8 работников получили удостоверения тракториста-машиниста для работы на экскаваторах, бульдозерах и другой самоходной спецтехнике.

Важно отметить, что бесплатное обучение велось не только в УКК – закончить очные и заочные курсы в лучших учебных заведениях РФ смогли более 500 сотрудников Порта. Из них 130 специалистов прошли обучение в Техническом университете Уральской горно-металлургической компании.

Фото: АО «Восточный Порт»

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