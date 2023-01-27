Что делать, если отказались оформить полис? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский край остается на лидирующих строчках в рейтинге регионов по количеству убыточности ОСАГО. Ситуация связана, как уже не раз писала редакция, с феноменальным количеством автоподстав. Государство и коммерческие организации заинтересованы в том, чтобы остановить это. О мерах Центробанка в этом направлении рассказала глава Дальневосточного ГУ Банка России Ирина Карлаш.

Что делать, если отказали в полисе ОСАГО

– В двух словах: действительно, Приморье все еще в красной зоне и долгое время там находилось. В прошлом году опять вырос вал подержанных автомобилей, что укрепляет эту проблему. Что касается отказа в оформлении полисов ОСАГО в страховых организациях: пожалуйста, обращайтесь с жалобой. Мы возбуждаем административные дела, применяем санкции за нарушения требований законодательства. Сделать это просто: у нас есть интернет-приемная.

Наши же действия по работе со страховыми компаниями тоже будут скорректированы. Это коммерческие организации, рассчитывающие свою прибыль и тем более убытки. Отсутствие доходов ОСАГО зависит от количества мошенничества на рынке страхования. Компетенции по фиксации нарушений, конечно, это к УМВД. На уровне регионального правительства Банк России, чтобы помочь страховщикам отделить аферистов от ДТП, Минцифры РФ предоставило доступ к камерам наблюдения дорожного движения 11 страховым компаниям. Соответственно, они будут нести меньше убытков, заинтересуются в классическом формате работы, – уточнила Ирина Владимировна.

Надзорные меры Дальневосточного ГУ, заключила спикер, усилены. Отметим, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что большей части страховщиков собираются предоставить доступ к камерам. Для решения проблемы автоподстав и убыточности ОСАГО создана специальная группа.

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