Ранним утром в Приморье загорелось рыболовное судно с экипажем на борту

Пламя повредило 45 квадратных метров площади. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Находке загорелось судно в пятницу, 27 января. Оно стояло у причала рыбодобывающей компании на улице Макарова. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»

Как рассказали в пресс-службе МЧС, тревожный звонок о возгорании поступил спасателям рано утром в 8:06. Экипаж начал тушить огонь, пока дожидался пожарных.

Когда спасатели прибыли к судну, из надстроек и жилых кают на главной палубе валил дым. Пламя повредило 45 квадратных метров площади. Никто не погиб и не пострадал. Эксперты выясняют причину пожара и ущерб.

Тушили огонь 16 человек с помощью четырех машин.

Напомним, что не так давно в Артеме по неизвестным причинам загорелся склад с алкоголем. Предположительно, огонь мог вспыхнуть из-за курения внутри здания. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, а тушили его 34 человека.

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