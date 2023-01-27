«Не умеешь ездить – не садись»: девушка за рулем терроризирует водителей в Уссурийске

Чем закончится эта история – пока неизвестно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Очень часто причиной заторов на дорогах становятся нерадивые автомобилисты. Еще чаще в сводки новостей почему-то попадают девушки за рулем. Этот случай – не исключения. В центре внимания оказалась местная жительница, которая вот уже несколько дней терроризирует местных водителей. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

История развернулась во дворе жилого дома на Полушкина, 51. Местные обитатели пожаловались на одну из автомобилисток, что паркует здесь машину. По их словам, девушка ставит транспорт так, что полностью блокирует заезд во двор. А машин сюда заезжает немало. Все потому, что напротив дома расположился детский сад. Каждый день по утрам здесь просто огромное скопление автомобилей.

Помеху движению девушка создает уже не первый раз. Кроме этого, на въезде во двор и на центральной трассе и вовсе собираются пробки.

– Продолжает терроризировать наш двор. Создала пробку из пяти машин, да и вообще в принципе хотела припарковаться как вчера. Не умеешь ездить-не садись за руль, – пишут в комментариях под постом местного блогера жители Уссурийска.

Чем закончится эта история – пока неизвестно. Не исключено, что, если девушка не перестанет нервировать общество, то меры будут приняты радикальные. Кстати, одна из камер, установленная на фасаде здания, зафиксировала все происходящее на видео. Ролик появился в местном паблике.

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