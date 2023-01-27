Синоптики рассказали, когда в Приморье придет потепление

Аномальные морозы продолжатся до 29 января.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Аномальные холода продолжают наблюдаться 27 января в Приморье. Дневная температура воздуха в крае понизилась еще на 3-5 градусов. Синоптики «Примгидромета» рассказали, когда местным жителям ждать улучшения погоды. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Гребень антициклона ослабит свои позиции в субботу, 28 января. Атмосферное давление начнет падать. Сильные морозы будут наблюдаться не только ночью, но и днем. Аномальная погода сохранится до 29 января.
Потепление начнется в крае в воскресенье и продолжится на следующей неделе. Во второй половине дня воздух прогреется до -6 °C на юге и -17 °C на севере Приморья.
В выходные дни осадков не ожидается. Ночью температуры воздуха -19…-23 °C. В субботу днем около -15…-18 °C, а в воскресенье -12…-15 °C.
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