Свыше двух тысяч жителей поселка Смоляниново в Приморье будет отапливать строящаяся котельная Примтеплоэнерго

Фото: Василий СОКОЛОВ // Примтеплоэнерго

На 60% выполнены работы Примтеплоэнерго по строительству современной угольной котельной для теплоснабжения жителей поселка Смоляниново Шкотовского округа Приморья. Завершение работ планируется до начала следующего отопительного периода.

Как сообщил генеральный директор Примтеплоэнерго Владимир Малюшицкий, новый объект строится в связи с ожидаемым выводом из эксплуатации мазутной котельной РЖД, которая обслуживает 20 многоквартирных домов, два детских сада, школу-интернат и местный клуб. Также к новой котельной будут подключены дополнительно несколько жилых домов.

– Реализация проекта ведется в рамках инвестиционной программы предприятия для обеспечения надежного теплоснабжения более двух тысяч жителей поселка. Новая котельная будет оснащена современным автоматизированным оборудованием, системами контроля параметров тепловой энергии, углеподачи, шлакозолоудаления и водоподготовки, – рассказал Владимир Малюшицкий.

Фото: Василий СОКОЛОВ // Примтеплоэнерго

По его словам, для подключения объекта также ведется строительство 1000 метров сетей.

– Уже проложено свыше 250 метров трубопровода, в том числе с использованием современного пластикового предизолированного материала – изопрофлекса, – добавил Малюшицкий.

Строительство котельной ведется за счет собственных средств Примтеплоэнерго и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Фото: Василий СОКОЛОВ // Примтеплоэнерго

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