Еще один автомобиль наполовину ушел под лед во Владивостоке

Утопленный во Владивостоке автомобиль. Фото: Скриншот с видео

Очередной любитель наваги едва не угробил свой автомобиль. ЧП произошло во Владивостоке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что случилось это в пятницу, 27 января, напротив Коврижки – одного из самых популярных для подледного лова мест. Группа мужчин отправились на рыбалку. И, вопреки запретам, они поехали на автомобиле по льду. В какой-то момент машина угодила в полынью и частично провалилась в воду. По предварительной информации, никто не пострадал. Рыбаки даже смогли своими силами вытащить машину из ледяного плена.

Один из них снимал все на видео, но при этом осторожничал – показывал только ноги участников рыбалки, которая едва не обернулась трагедией.

Напомним, накануне в районе станции Чайка во Владивостоке под лед ушли как минимум два авто. По словам очевидцев, машины точно так же угодили в полынью, а еще одна и вовсе примерзла.

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