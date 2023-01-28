В некоторых районах Приморья 28 января ожидается похолодание до -36°C

Во Владивостоке похолодает до -15...-17°C. Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 28 января, в Приморье осадки не ожидаются. Ветер в крае умеренный северо-западных направлений, на востоке сильный. Столбики термометров покажут до -13...-23°C. Об этом рассказали синоптики портала «Примпогода».

Во Владивостоке малооблачно, без осадков. Ветер умеренный северо-западный. Утром температура воздуха достигнет -19...-21°C, днем потеплеет до -15...-17°C.

В Уссурийске малооблачно, без осадков, ветер северо-западный слабый до умеренного. Утром похолодает до -34...-36°C, позже воздух прогреется до -15...-17°C.

В Находке также малооблачно, осадки не предвидятся. Ветер умеренный северных направлений. Утром столбики термометров опустятся до -17...-19°C, днем поднимутся до -13...-15°C.

Напомним, что синоптики озвучили прогноз погоды на начало следующей недели. По информации специалистов, последние дни января ожидаются прохладными, но не без снегопада. Но 1 февраля ситуация изменится.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Псс, подсказать, где взять инструменты подешевле?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.