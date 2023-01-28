Водителя не остановили знаки по ограничению высоты. Фото: telegram-канал @dpskontrol_125rus.

ЧП с большегрузом, из-за которого жители Большого Камня могут остаться без воды, заинтересовалась прокуратура. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Большекаменское межрайонное ведомство поставило на контроль восстановление теплотрассы, которая осталась без укрепления после того, как автопоезд Volvo снес защитные ограждения. По информации специалистов, водитель большегруза не соотнес размер автомобиля, проехал под опорой сети теплоснабжения и обрушил конструкцию. Стоит отметить, что рядом стояли знаки по ограничению высоты.

На встречу автопоезду ехал Mitsubishi Pajero, на который упала часть опоры.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты ремонтно-восстановительных работ, а также соблюдение прав жителей на получение коммунальных услуг.

Напомним, что из-за аварии появился риск возникновения ЧС, жители Большого Камня могут остаться без отопления и горячей воды. Дело в том, что без укрепления остался главный трубопровод от котельной города.

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