Глава Приморья обратился к жителям края с важным заявлением

Свое обращение Олег Кожемяко опубликовал в Telegram-канале. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале рассказал, что в популярном мессенджере появился его клон. Глава края призвал жителей быть внимательными.

По словам губернатора, в Telegram появился канал «Олег Николаевич Кожемяко вещает». Стоит отметить, что создали его еще в марте 2022 года и с тех пор некоторые жители оставляли в комментариях обращения, даже не подозревая, что пишут клону главы Приморья, который не реагирует на их жалобы.

– Я совершенно недавно узнал о существовании двойника. Имейте в виду, что единственный официальный мой канал в Telegram называется «Кожемяко | официально». Клон не имеет ко мне или правительству Приморского края никакого отношения. Цели его пока неизвестны, они могут быть разными, прошу это учесть и не связывать тот аккаунт с моим действующим.

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