Жители Владивостока заметили странное «перемещение» делиниаторов

В мэрии объяснили, с чем это связано. Фото: Милана СОКОЛ

В приморской столице после уборки снега в один день неожиданно пропали делиниаторы. Вскоре их вернули, но расставили в хаотичном порядке, оставив между ними пустые пространства, через которые свободно заезжают автомобили. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился в пресс-службу администрации города и ЦОДД, чтобы во всем разобраться.

Пропажу делиниаторов заметили на проспекте 100-летия Владивостока. Как ответили редакции в мэрии, на тех участках, где искусственные бордюры были повреждены, их убрали, чтобы поставить вместо них новые. Замену проведут за счет муниципального бюджета.

Но возникает другой вопрос, когда именно вместо старых делиниаторов в городе появятся новые. По словам представителей ЦОДД, произойдет это после проведения закупки, стоимость которой сформируется на основе аукциона в рамках федерального закона №44. Но точная дата торгов пока неизвестна.

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