Впервые за долгое время команда «Тайфун» из Владивостока победила на домашнем льду

Соревнования прошли в «Фетисов Арене». Фото: Руслан НОВИКОВ

В пятницу, 27 января, на льду «Фетисов Арены» впервые с октября прошел домашний матч команды «Тайфун» в рамках регулярного сезона МХЛ 2022/23. Хоккеисты одержали победу над клубом «СКА-Варяги» со счетом 3:2.

Почти все первые 20 минут игры обе команды боролись за право владеть шайбой. Затишье смогли прервать хоккеисты из Владивостока: нападающий Константин Шульдишев обошел защиту соперника и забил первый гол.

Первые 20 минут на льду было настоящее затишье. Фото: Руслан НОВИКОВ

Во время второго периода преимущество оказалось за «СКА-Варягами», которым удалось сравняться на 26 минуте, первый гол команде принес Даниил Анацкий: шайба попала во вратаря, рикошетом полетела в сетку и пересекла линию.

Обе команды не хотели уступать друг другу шайбу. Фото: Руслан НОВИКОВ

После того, как счет сравнялся, обе команды поняли, что расслабляться рано и начали играть более активно, правда после этого начались удаления. На 38 минуте на скамейку штрафников отправились Егор Чуб («Тайфун») и Николай Криволапов («СКА-Варяги»). На 39 минуте нападающий соперников Алексей Леонтьев отправил шайбу в ворота приморских хоккеистов.

Во время игры некоторых игроков отправили на скамейку. Фото: Руслан НОВИКОВ

После 42 минуты ситуация резко изменилась благодаря Игорю Тютюнникову и Константину Шульдишеву, которые принесли «Тайфуну» еще два гола.

Вратари обеих команд выложились по полной, счет 3:2 в пользу владивостокских хоккеистов удалось продержать до конца матча. Впервые за долгое время «Тайфун» одержал победу в домашних соревнованиях.

Со счетом 3:2 победили владивостокцы. Фото: Руслан НОВИКОВ

Заключительная встреча в текущем сезоне МХЛ с «СКА-Варягами» пройдет в воскресенье, 29 января в 13:00 на льду «Фетисов Арены».

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