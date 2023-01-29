Знакомство с привлекательной девушкой обернулось для приморца заявлением в полицию

Приморец познакомился с девушкой в интернете. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Театр – отличное место для первого свидания с привлекательной незнакомкой из интернета. Что же, даже такие добрые романтичные помыслы могут обернуться в неприятную ситуацию. Так 25-летний житель Владивостока лишился 170 тысяч рублей при покупке билетов на представление, когда перешел по ссылке, которую ему скинула интернет-красавица.

Приморец понял, что попался в руки мошенников, когда девушка удалила переписку, а на телефон пришло девять сообщений о списании средств. Он рассказал сотрудникам полиции, что познакомился с коварной особой в интернете, после непродолжительного общения она предложила сходить на свидание в театр, а дальше...вы сами знаете.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят по данному факту проверку. Устанавливаются личности и местонахождение злоумышленников. Этот способ выуживания денег у мошенников достаточно оригинальный, но злоумышленники воспользовались стандартной схемой – скинули подозрительную ссылку, где нужно было ввести данные банковской карты.

«Комсомолка» ранее беседовала с экспертом о том, какими уловками мошенники воруют у приморцев накопления. Предлагаем ознакомиться с материалом, чтобы обезопасить себя и своих родных от уловок аферистов.

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