На Клубной аккуратнее: что происходит на дороге во Владивостоке после утреннего пожара

Пожар случился утром. Фото: принтскрин видео.

Утром 29 января над Владивостоком поднялось огромное облако черного дыма. В районе улице Борисенко загорелась шиномонтажная мастерская. Для того, чтобы справиться с огнем пришлось перекрыть движение в районе остановки Клубная. На данный момент автомобили могут перемещаться по этому участку, но предупреждают, что это не самое безопасное занятие, асфальт покрыт коркой льда.

В пресс-службе МЧС по Приморскому краю сообщили, что на момент прибытия пожарных мастерская была полностью охвачена пламенем, внутри горели покрышки. В результате пожара мастерская уничтожена огнём на площади около 120 кв.м. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, накануне спасатели МЧС помогли выбраться из задымленного дома шести людям, включая ребенка. Кроме того, специалисты вынесли из здания пенсионерку, которая упала в обморок.

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