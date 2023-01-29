Олег Кожемяко решил дальнейшую судьбу щенят акита-ину

Все три щенка нашли новый дом. Фото: принтскрин видео.

Сразу три приморские семьи обзавелись прекрасным другом - щенком акита-ину. Породистых хвостатых губернатор Олег Кожемяко передал лично в руки их хозяевам.

Животные отправились по домам – в Новопокровку, Уссурийск и Сергеевку Партизанского округа. Щенку, который поедет жить в большой частный дом в Сергеевке хотят дать имя Петя. Так заявил юный приморец, который приехал забрать с мамой и сестрой нового члена семьи из Владивостока.

– Видно, что животных в этих семьях любят, дети сразу же подружились с питомцами, – рассказал в своем Telegram-канале глава края.

Также Олег Кожемяко рассказал новоиспеченным хозяевам собак, как за ними ухаживать и попросил скидывать видео с яркими моментами из жизни животных. По его словам, эта порода с полуслова понимает команды, любит внимание и обязательно станет самым лучшим другом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хвостатые жители Владивостока покоряют социальные сети и сердца людей

Подводим итоги 2021 года вместе с любимыми питомцами (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Очаровательное Приморье – где искать самый красивый пейзаж?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.