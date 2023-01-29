Защита Алексея Ляйфера попыталась обжаловать чиновнику меру пресечения

Судья огласила непоколебимое решение. Фото: Администрация Владивостока

Заместителя главы Владивостока по вопросам муниципальной собственности Алексея Ляйфера задержали 15 января 2023 года, Фрунзенский суд отправил чиновника в СИЗО на два месяца. Однако защита бывшего вице-мэра попыталась обжаловать меру пресечения. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на VL.ru.

Одним из поводов заключения чиновника под стражу следствие называло намерение уехать в Канаду – он якобы пересылал рекламное объявление от турфирмы своей супруге. Алексей это категорически отрицает, а адвокаты называют строгую меру пресечения избыточной, ведь при задержании он добровольно отдал заграничный паспорт. Заседание прошло 27 января. Самого арестованного в апелляционную инстанцию не привозили, он выступал по видеосвязи.

– Свидетели заявили, что опасаются какого-то давления, они не говорили, что моего. Жена мне просто скидывала объявления из чатов в одностороннем порядке, я ей не отвечал, что мы куда-то едем, – поддержал защиту бывший вице-мэр.

Алексей Ляйфер также рассказал, что при задержании он сам отдал телефон и назвал пароль, сам открывал машину, чтобы следователи ее осмотрели. Также отдал загранпаспорт, абсолютно чистый и без единой визы. В финале своей речи заявил, что делал все, чтобы никак не препятствовать следствию.

Судья огласила решение - апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, меру пресечения оставить без изменения. Алексей Ляйфер останется в СИЗО до 14 марта. Защита совместно с ним будет принимать решение о дальнейшем обжаловании.

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