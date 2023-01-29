Во Владивостоке рядом с общественным местом водитель BMW расстрелял «Газель»

Водителя BMW нашли благодаря видеокамерам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 января почти в пять утра во Владивостоке раздались выстрелы неподалеку от торгового центра на улице Жигура. Сверив записи с видеокамер, сотрудники полиции установили, что водитель BMW X6 выстрелил в ехавший впереди микроавтобус марки «Газель».

Что именно побудило автолюбителя на этот поступок, непонятно. Корреспондент «Комсомолки» решил уточнить этот момент в пресс-службе прокуратуры по Приморскому краю и ждет ответа.

Злоумышленника арестовали и отправили в СИЗО на 2 месяца. Им оказался 32-летний мужчина. Ранее прокуратура Первореченского района города Владивостока признала законным постановление органа предварительного расследования о возбуждении в отношении фигуранта уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Ходи и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре.

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