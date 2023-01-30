В понедельник, 30 января, Приморье окажется во власти тропосферной ложбины, которая и определит погоду на ближайший день. В крае местами небольшой снег, температура воздуха -3...-16°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице без осадков, ветер возьмет направление с северо-запада, умеренный до сильного. Утром температура воздуха здесь 17-19 градусов мороза, днем – 9-11.

В соседнем Уссурийске как всегда холоднее: утром около -28°C, днем – 8-10 градусов со знаком минус.

В Находке ненамного, но теплее: температура воздуха днем -5...-7°C, в утренние часы -13...-14°C. Ветер северный умеренный, без осадков.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно в этот день во Владивостоке было холодно. Минимальная температура воздуха отмечалась в 1937 году и составила −26,7 °С. Максимальная температура воздуха +3,1 °С отмечалась в 2019 году.

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