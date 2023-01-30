«Мрачно ходит с ножом»: что произошло в одном из дворов во Владивостоке

Преступника пока так и не нашли. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители одного из районов во Владивостоке в поисках хулигана. Неизвестный исцарапал несколько автомобилей, припаркованных во дворе жилого дома. После себя ночной «мститель» оставил загадочные цифры. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В редакцию обратились жильцы дома на Феодосийской, 46. То, что произошло там накануне, до сих пор не укладывается в голове у местных. Мужчина, личность которого установить пока не удалось, исцарапал несколько автомобилей. На кузовах отчетливо видны цифры «01». Что они обозначают, никто так и не понял. Однако факт остается фактом – владельцы машин теперь будут ремонтировать «железных коней» за свой счет.

Что означают эти цифры? Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Преступник орудовал ночью: натянув капюшон и вооружившись ножом, парень медленно обходил автомобили и старательно вычерчивал загадочные цифры. Зрелище жуткое.

– Он так мрачно ходит, еще и с ножом, не хватает музыки только как из фильма ужасов, – рассказала одна из местных жительниц.

Все происходящее попало на камеры наблюдения. По кадрам отчетливо видно, что мужчина вышел непосредственно из дома, возле которого и припаркованы авто. Соседи предварительно выяснили, что хулиган проживает здесь же.

«КП-Владивосток» запросила у полиции информацию о произошедшем. Редакция продолжит следить за развитием событий.

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